Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat die neue Bundesregierung zu mehr Mut in der Sozial- und Arbeitnehmerpolitik aufgerufen.

In einer Erklärung zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, werden Verbesserungen bei der Pflege, bei der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen sowie bei Bildung, Wohnungsbau und Infrastruktur verlangt. Die DGB-Kundgebungen am Dienstag stehen unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit". Die Hauptkundgebung mit dem Vorsitzenden Hoffmann findet in Nürnberg statt. Insgesamt wird es bundesweit knapp 500 Veranstaltungen geben.

