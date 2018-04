Die SPD will mit den Kundgebungen zum Tag der Arbeit ein Zeichen gegen Rechtspopulismus setzen.

Der 1. Mai sei auch ein Tag gegen Rassismus und Antisemitismus, heißt es in dem heute veröffentlichten Aufruf der Sozialdemokraten. Die modernen Hetzer von rechts dürften keine Chance haben. Zudem forderte die SPD, prekäre Beschäftigungsverhältnisse müssten zurückgedrängt werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund erklärte, man werde die Bundesregierung drängen, die politischen Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Die DGB-Veranstaltungen morgen stehen unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit". Die zentrale Kundgebung findet in Nürnberg statt.

