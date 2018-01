Am Zentrum für Verfemte Musik an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock werde sich um das Schicksal und die Wiederaufführung von Werken physisch verfolgter Komponisten bemüht. Des Weiteren werden auch Lebensgeschichten von verfolgten Musikern und Exilmusikern berücksichtigt. "Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Spektrum", so der Pianist und Musikpädagoge Volker Ahmels. Inzwischen rückten Werke dieser Komponisten wieder verstärkt in den Fokus, so Ahmels. Doch betonte er, dass man mit der Aufarbeitung noch längst nicht am Ende sei.