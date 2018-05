100. Geburtstag Der geniale Physiker Richard Feynman

Richard Feynman galt als ein ebenso genialer wie unkonventioneller Physiker. Wie kein anderer verstand er es, Laien und Studenten für die Physik zu begeistern. 1975 erhielt er den Nobelpreis für Physik. Vor 100 Jahren, am 11. Mai 1918, kam er in New York zur Welt.

Von Dirk Lorenzen

