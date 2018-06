Bundespräsident Steinmeier reist heute zu einem zweitägigen Besuch nach Polen.

Im Mittelpunkt steht eine Konferenz zum 100. Jahrestag der Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit. Dort wird Steinmeier zum Thema "Polen und Deutschland in Europa" sprechen. Bei seinen Treffen mit Staatspräsident Duda dürften aber auch aktuelle Schwierigkeiten zur Sprache kommen. So wirft die Europäische Union der Regierung in Warschau vor, mit ihrer Justizreform gegen Prinzipien des Rechtsstaates zu verstoßen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.