In der deutschen Wirtschaft gibt es Unmut über den Zustand der Regierungskoalition.

Der Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, Kramer, sagte der "Bild"-Zeitung, man habe den Eindruck, dass die Koalitionspartner sich in den Haaren lägen und ihrer Arbeit nicht nachkämen. Wörtlich sprach er von einem "Rumpelstart". Auch positioniere sich die CSU deutlicher als eigenständige Partei denn als Teil der Union. Ein "Bayern first" aber könne nicht die Lösung für Deutschland und Europa sein.



Kramer betonte, die Wirtschaft sei derzeit der stabilisierende Faktor in Deutschland. Die Konjunktur brumme - allerdings trotz dieser Regierung, und leider nicht wegen ihrer.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.