Ihre Konzerte in Deutschland sind 2017 an einer Hand abzuzählen. Nicht weil es keine Nachfrage gäbe, sondern weil diese 12 Cellisten in der Regel anderweitig schwer beschäftigt sind als Berliner Philharmoniker. In Stendal stand neben originellen Arrangements, Musik auf dem Programm, die eigens für die 12 Cellisten geschrieben wurde von Größen wie Arvo Pärt oder Boris Blacher. Der Auftritt im Dom Dt. Nikolaus fand im Rahmen der Benefizkonzertreihe "Grundton D" von Deutschlandfunk und Deutscher Stiftung Denkmalschutz statt.

Grundton D 2017 - Konzert und Denkmalschutz (4)

Werke von

Maurice Ravel,

Arvo Pärt,

Astor Piazzolla u.a.

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Aufnahme vom 9. Juli 2017 aus dem Dom St. Nikolaus in Stendal, Sachsen-Anhalt