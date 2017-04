Darunter ist auch Apollo, der Namensgeber einer ganzen Klasse von Objekten: Apollo-Asteroiden kreuzen die Bahn der Erde und sind daher potenziell gefährlich. Karl Reinmuth war sehr emsig, was das Benennen der von ihm entdeckten Asteroiden anging.

So setzte er sämtliche Frauennamen aus seiner Familie an den Himmel – Objekte auf gewöhnlichen Bahnen wurden damals noch traditionell weiblich benannt. Seine Asteroiden heißen zum Beispiel Hildrun, Susi und Kunigunde. Wohl auf Bitten seines Berliner Kollegen Gustav Stracke hat er auch Beate am Himmel verewigt.

Stracke hat am Astronomischen Rechen-Institut in Dahlem die Bahnen Hunderter Asteroiden berechnet. Zwar wollte er selbst nicht mit einem Namen geehrt werden, aus Dankbarkeit setzte Karl Reinmuth dennoch Strackea an den Himmel.

Zudem hat er acht Asteroiden mit aufeinander folgenden Nummern so benannt, dass die Anfangsbuchstaben "G. Stracke" ergeben. Diesen Spaß konnte er sich erlauben – es waren alles "seine" Asteroiden. Karl Reinmuth ist 1979 im Alter von 87 Jahren verstorben. Auch er kreist um die Sonne: Den Asteroiden mit der Schnapszahl (1111) benannte er nach sich selbst: Reinmuthia.