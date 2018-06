125. Geburtstag von Victor Hess Im Ballon zum Nobelpreis

Vor 125 Jahren kam auf Schloss Waldstein in der Steiermark Victor Franz Hess zur Welt. Nach seinem Studium in Graz trat er 1910 eine Stelle am Physikalischen Institut der Universität Wien an.

Von Dirk Lorenzen

