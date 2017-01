135. Geburtstag von Eugene Delporte Der dem Himmel Grenzen setzt

Heute vor 135 Jahren kam im belgischen Genappe Eugène Joseph Delporte zur Welt. Nach seinem Studium an der Freien Universität Brüssel trat er eine Stelle an der Königlichen Sternwarte in Uccle an. Dort beschäftigte er sich vor allem mit dem Erstellen von Sternkatalogen und der Beobachtung von Kleinplaneten.

Von Dirk Lorenzen