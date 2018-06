14 Terrorverdächtige in der Türkei festgenommen

In der Türkei sind 14 Terrorverdächtige festgenommen worden.

Nachrichtenagenturen berichten von Hausdurchsuchungen in der Hauptstadt Ankara. Demnach geht die Polizei davon aus, dass die Festgenommenen Mitglieder der Terrormiliz IS sind, die möglicherweise bei der Parlaments- und Präsidentschaftswahl am Sonntag Anschläge verüben wollten. Alle Verdächtigen stammen den Angaben zufolge aus dem Ausland.



In der Türkei hat es bereits eine Reihe von Anschlägen gegeben, die dem IS zugeschrieben wurden.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.