An Reclams Gründungsort Leipzig spricht "Büchermarkt"-Redakteur Jan Drees mit Karl-Heinz Fallbacher, dem Marketing- und Vertriebsleiter des Reclam-Verlags und Herausgeber verschiedener Bücher und Chroniken, und mit Professor Stefan Neuhaus aus Koblenz, der 2016 einen umfangreichen Sammelband herausgegeben hat.

Professor Stefan Neuhaus aus Koblenz (Deutschlandradio / Stefan Fischer)

Stefan Neuhaus' Band trägt den Titel: "Was wir lesen sollen - Kanon und literarische Wertung am Beginn des 21. Jahrhunderts", erschienen im Verlag Königshausen und Neumann. - "Was wir lesen sollen - diese Frage wird meist intuitiv und vor dem Hintergrund der eigenen, aktuellen Leseerfahrung beantwortet." Welchen Stellenwert hier im Besonderen Reclams Universal-Bibliothek zugeschrieben werden kann, soll in der 20-minütigen Livesendung ebenso debattiert werden wie Fragen zur Bedeutung des Kanons im Zeitalter von Social-Media-Empfehlungen und zahlreichen Empfehlungslisten im Internet - und natürlich jene, die besonders drängend ist: Unter welchem Druck steht die Reclam-Universal-Bibliothek im Zeitalter der Literaturapps, die für wenige oder manchmal sogar gar kein Geld die gemeinfreien Schätze der Literaturgeschichte verfügbar machen?

Karl-Heinz Fallbacher, Marketing- und Vertriebsleiter des Reclam-Verlags (Deutschlandradio / Stefan Fischer)