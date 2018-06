160 Jahre Sternwarte Sydney Zeitzeichengeber für Seefahrer

Wer schon einmal in Sydney über die berühmte Harbour Bridge gefahren ist, hat am Südufer der Hafeneinfahrt vielleicht drei grüne Kuppeln bemerkt. Sie gehören zum ältesten Observatorium auf dem australischen Kontinent, das heute vor 160 Jahren offiziell in Betrieb genommen wurde.

Von Hermann-Michael Hahn

