In der britischen Stadt Manchester hat es unmittelbar nach einem Konzert eine Explosion gegeben. 19 Menschen wurden getötet, etwa 60 wurden verletzt. Premierministerin May spricht von einem Anschlag.

Offenbar unmittelbar nach dem letzten Song der US-Sängerin Ariana Grande in der Konzertarena von Manchester ereignete sich die Explosion. Es ist nach wie vor unklar, was genau passierte. Augenzeugen berichten, die Menschen seien in Panik aus der Halle gerannt. Das Gebiet rund um den Veranstaltungsort wurde weiträumig abgesperrt. Nach jüngsten Erkenntnissen der Sicherheitskräfte hat sich die Explosion außerhalb der Konzerthalle ereignet, offenbar im Foyer. Wie die Polizei mitteilte, wird der Vorfall wie ein Terrorakt behandelt. Dies gelte, bis andere Erkenntnisse vorlägen.

Ein Sprecher der Polizei von Manchester wandte sich in der Nacht an die Öffentlichkeit und gab unter anderem eine Telefonnummer bekannt, unter der sich Angehörige von möglichen Opfern melden können.

Anti-Terroreinheiten und die Geheimdienste sind in die Ermittlungen mit einbezogen. Die Rettungskräfte waren im Großeinsatz.

Popsängerin Grande wandte sich heute in den frühen Morgenstunden an ihre Fans.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Viele Menschen in Manchester wollen helfen und haben sich unter dem Hashtag #roomsformanchester in den sozialen Netzwerken zusammengeschlossen, um etwa Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.

Krisensitzung des britischen Kabinetts

Die britische Premierminister May sprach von einem "Anschlag". "Wir arbeiten daran, alle Einzelheiten dessen zu ermitteln, was von der Polizei als ein schrecklicher terroristischer Anschlag behandelt wird", sagte May wörtlich. Sie drückte den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus. Ihre Gedanken seien bei den Opfern und allen betroffenen Familien. Sie und der Oppositionsführer und Labour-Chef Corbyn haben in einer ersten Konsequenz beschlossen, ihren Wahlkampf für die bevorstehenden Parlamentswahlen im Juni vorläufig auszusetzen.

Neben May drückten auch Corbyn und andere britische Politiker bekundeten ihr Beileid und drückten ihr Entsetzen aus:

Terrible incident in Manchester. My thoughts are with all those affected and our brilliant emergency services. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 22, 2017

Heartbreaking news from Manchester. My thoughts are with all those who have lost loved ones or been injured in this barbaric attack. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 23. Mai 2017

Das Kabinett in London kommt am Vormittag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Erste Reaktionen aus dem Ausland

Auch die deutsche Bundesregierung hat in einer ersten Stellungnahme ihr Beileid zum Ausdruck gebracht.

Schreckliche Nachrichten aus #Manchester. In Gedanken bei den Toten, dem Leid der Verletzten + denen, die ihre Liebsten noch suchen. — Steffen Seibert (@RegSprecher) May 23, 2017

Ebenso unter anderem der kanadische Regierungschef Trudeau

Canadians are shocked by the news of the horrific attack in Manchester tonight. Please keep the victims & their families in your thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 23, 2017

Die Bürgermeisterin von Paris, Hidalgo, twitterte:

#Paris est cette nuit aux côtés de #Manchester. Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux secours qui interviennent sur place. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 23, 2017

Paris stehe an der Seite Manchesters. Ihre Gedanken seien bei den Opfern und ihren Familien. Der Bürgermeister von Nizza, Estrosi, schloss sich an:

Mes pensées vont aux blessés, aux familles et proches des victimes. Solidarité avec les habitants de #Manchester #ManchesterArena — Christian Estrosi (@cestrosi) May 23, 2017

Auch Paris und Nizza waren in den vergangenen Jahren Ziel schwerer Terroranschläge.

