Der heute 90-jährige Komponist Juan Allende-Blin war dabei, als in Paris die junge Generation auf die Barrikaden ging. Das dort Erlebte weckte Hoffnung in ihm. Denn als Exilforscher rieb er sich in Deutschland vor allem am Schweigen über die NS-Vergangenheit.

1928 in Chile geboren, ist Allende-Blin in der deutschen Musikwelt bis heute eine singuläre Erscheinung. In seiner Wahlheimat hat er sich zeitlebens für die Wiederentdeckung der Werke verfolgter Komponisten eingesetzt. Speziell die nordrhein-westfälische Erinnerungskultur verdankt ihm viel.

Diese Sendung finden Sie nach Austrahlung sieben Tage in unserer Mediathek.