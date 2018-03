Der polnische Präsident Duda hat um Verzeihung gebeten für eine anti-jüdische Kampagne vor 50 Jahren.

Duda bat anlässlich des Jahrestags des Geschehens die Opfer in einer Rede in Warschau um Entschuldigung. Gleichzeitig betonte der Präsident, das freie und unabhängige Polen von heute trage keine Verantwortung für das Schicksal der Menschen, die während der Herrschaft des Kommunismus ins Exil getrieben worden seien.



1968 reagierte die damalige polnische Regierung auf die ersten europäischen Studentenproteste im Land mit einer antisemitischen Kampagne und schloss Juden aus der Kommunistischen Partei aus. In der Folge wurden tausende Polen jüdischer Abstammung ausgebürgert oder zur Ausreise gezwungen. Viele der damaligen Opfer haben in späteren Jahren immer wieder ihre Wiedereinbürgerung und eine Entschuldigung von der polnischen Regierung gefordert.

