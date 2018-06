20 Jahre nach dem Zugunglück von Eschede wird heute in einer Gedenkfeier an die 101 Opfer erinnert.

Neben Überlebenden, Angehörigen und Helfern nehmen auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil und Bahnchef Lutz an dem Gedenken teil. Zum Unfallzeitpunkt kurz vor 11 Uhr sind Schweigeminuten geplant. - Am 3. Juni 1998 war bei einem ICE ein Radreifen gebrochen. Der Zug engleiste und prallte gegen eine Betonbrücke. Eschede war das bislang schwerste Bahnunglück in der Bundesrepublik.

