In Berlin wird heute an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler vor 73 Jahren erinnert.

Am Nachmittag wollen Vertreter aus Politik und Gesellschaft an der Gedenkstätte Plötzensee für die Opfer des Nationalsozialismus Kränze niederlegen. An dem Gedenken wird auch der Regierende Bürgermeister Müller teilnehmen. Für den Abend ist ein Gelöbnis von 400 Bundeswehr-Rekruten am Bendlerblock geplant.



Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Graf von Stauffenberg versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten. Das Attentat scheiterte, und Stauffenberg sowie zahlreiche Unterstützer wurden hingerichtet.