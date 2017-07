Mit einer Gedenkstunde hat die Bundesregierung in Berlin an das gescheitere Hitler-Attentat vor 73 Jahren erinnert.

Bundesminister Schmidt sagte in der Gedenkstätte Plötzensee, der 20. Juli sei ein Aufruf zum Handeln und eine Ermutigung für Recht und gegen Unrecht einzutreten. Auch heute müsse man sich fragen, wie man sich damals verhalten hätte. An der Feierstunde nahmen zahlreiche Vertreter aus Politik und Gesellschaft teil. Am Abend ist ein Gelöbnis von 400 Bundeswehrrekruten am Bendlerblock geplant. Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Graf von Stauffenberg versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten. Das Attentat scheiterte. Der Oberst sowie zahlreiche Unterstützer wurden hingerichtet.