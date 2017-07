Mit einer Gedenkstunde und einem Rekrutengelöbnis ist in Berlin an das gescheiterte Hitler-Attentat vor 73 Jahren erinnert worden.

Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt sagte in der Gedenkstätte Plötzensee, der 20. Juli sei ein Aufruf zum Handeln und eine Ermutigung für Recht und gegen Unrecht einzutreten. Am Abend legten 400 Bundeswehrrekruten am Bendlerblock ein Gelöbnis ab. Verteidigungsministerin von der Leyen erklärte, das Beispiel Graf Stauffenbergs und seiner Mitstreiter zeige, dass Befehl und Gehorsam dort ihre Grenzen hätten, wo Unrecht und Verbrechen regierten und die Menschenwürde vernichtet werde.



Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Stauffenberg versucht, Hitler bei einem Bombenanschlag zu töten. Das Attentat scheiterte. Der Oberst sowie zahlreiche Unterstützer wurden hingerichtet.