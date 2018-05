Bundespräsident Steinmeier hat den Philosophen und Ökonomen Karl Marx als großen deutschen Denker gewürdigt.

In einer Diskussion zum bevorstehenden 200. Geburtstag von Marx erklärte Steinmeier, das Werk des Philosophen sei durchzogen von einem leidenschaftlichen Humanismus. Es sei ihm darum gegangen, das massenhafte Elend seiner Zeit zu überwinden. Allerdings könne man Marx nicht von seiner Wirkung und damit vom Marxismus trennen, betonte der Bundespräsident. Die Deutschen sollten ihn weder überhöhen noch ihn aus ihrer Geschichte verbannen. Man müsse sich vor ihm nicht fürchten, aber ihm auch keine goldenen Statuen bauen. Karl Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren.

