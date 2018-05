Zum 200. Geburtstag des Philosophen Karl Marx ist in dessen Heimatstadt Trier eine Bronzestatue enthüllt worden.

Sie wiegt 2,3 Tonnen und ist mit Sockel 5,50 Meter hoch. Es handelt sich um ein Geschenk der Volksrepublik China, gestaltet vom chinesischen Künstler Wu Weishan. Rund 3.000 Zuschauer nahmen der Polizei zufolge an dem Festakt teil. Bis zu hundert Personen beteiligten sich an einem Schweigemarsch der AfD unter dem Motto "Marx vom Sockel holen". Gegen diese Kundgebung wiederum protestierten Hunderte Menschen.



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer forderte einen differenzierten Blick auf Marx. Man könne ihm weder die Gräueltaten im 20. Jahrhundert anlasten, noch sei er ein Heiliger. SPD-Chefin Nahles betonte, Karl Marx habe die Sozialdemokratie geprägt wie niemand anderes. Chinas Botschafter Shi bezeichnete die Statue als Zeugnis des freundlichen Austausches beider Staaten.



Das PEN-Zentrum Deutschland hatte einen Offenen Brief an den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe geschrieben. Darin wird er "eindringlich" darum gebeten, die Einweihung des Karl-Marx-Denkmals in Trier zu verschieben. In dem Offenen Brief heißt es, man solle so lange warten, bis die Dichterin Liu Xia aus dem Hausarrest entlassen und ihr die Ausreise aus China ermöglicht werde.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.