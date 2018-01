In Deutschland treten mit Beginn des neuen Jahres einige gesetzliche Änderungen in Kraft.

So steigt etwa der Grundfreibetrag bei der Einkommenssteuer - bei Ledigen beträgt er nun 9.000 Euro, bei Paaren 18.000. Das Kindergeld wird um zwei Euro pro Monat erhöht. Außerdem können von nun an auch Schülerinnen und Studentinnen Mutterschutz in Anspruch nehmen.



Bei der Krankenversicherung sinkt der Zusatzbeitrag, den Kassenpatienten allein tragen im Schnitt von 1,1 auf 1,0 Prozent des Bruttolohns. Der Beitragssatz für die gesetzliche Rentenversicherung sinkt von 18,7 auf 18,6 Prozent. Der Regelsatz für Hartz-IV-Empfänger steigt, für Alleinstehende zum Beispiel von 409 auf 416 Euro im Monat.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.