Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben Metallarbeiter in mehreren Bundesländern mit ganztägigen Warnstreiks begonnen. Mit Beginn der Nachtschicht am späten Abend sind unter anderem in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bremen einzelne Betriebe bestreikt worden, wie Sprecher der IG Metall in den jeweiligen Bezirken mitteilten.

Die Arbeit soll nach dem Willen der Gewerkschaft 24 Stunden ruhen. Die Arbeitgeber wollen beim Arbeitsgericht in Frankfurt am Main dagegen klagen. Dort hat die Zentrale der IG Metall ihren Sitz. Die Verhandlungen waren am Samstag im Pilotbezirk Baden-Württemberg abgebrochen worden, wofür sich beide Seiten gegenseitig verantwortlich machten.



Die Gewerkschaft fordert, dass Beschäftigte ihre Arbeitszeit vorübergehend auf 28 Wochenstunden reduzieren können, zum Teil mit Lohnausgleich. Die Arbeitgeber wollen ihrerseits durchsetzen, dass andere Arbeitnehmer auf bis zu 40 Stunden aufstocken dürfen.

