25 Jahre Ende der Sowjetunion Zwischen Trauer und Erleichterung

Der Zerfall der Sowjetunion zog sich über Monate hin und gipfelte am 25. Dezember 1991 in einem hochsymbolischen Akt: Über dem Kreml wurde die sowjetische Fahne mit Hammer und Sichel eingezogen und die russische Trikolore gehisst. Je nach Region fallen die Erinnerungen der Mensch an diesen Tag sehr unterschiedlich aus.

Von Gesine Dornblüth