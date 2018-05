In Solingen wurde am 25. Jahrestag des Brandanschlags auf das Haus einer türkischstämmigen Familie der fünf Todesopfer gedacht und vor Fremdenfeindlichleit gewarnt. Bundesaußenminister Heiko Maas und der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu besuchten unter anderem das Mahnmal, das an den Anschlag erinnert. Anschließend sorgte ein Wolkenbruch für den Abbruch der Gedenkveranstaltung.

Bei der Gedenkfeier wollten Bundesaußenminister Heiko Maas und der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sprechen. Vor der Zeremonie besuchten die beiden Politiker das Mahnmal, das an den Anschlag erinnert. Einige Demonstranten protestierten dort gegen den Auftritt von Cavusoglu. Wegen eines Unwetters musste die Feier unterbrochen. Ein Wolkenbruch war während der Veranstaltung über den Platz der Feier niedergegangen. Hunderte Teilnehmer hatten Schutz unter den Bäumen gesucht.

Nordrhein-Westfalens Integrationsminister Joachim Stamp erklärte, Alltagsrassismus verursache bis heute Leid in Deutschland. Die kulturelle Stärke einer Gesellschaft zeige sich daran, wie sie mit ihren Minderheiten umgehe. Der Oberbürgermeister von Solingen, Kurzbach, warnte vor wachsender Fremdenfeindlichkeit. Man müsse heute Sorgen haben, dass sich Geschichte wiederholen könne, sagte Kurzbach in einer Ansprache. Er betonte mit Blick auf die AfD, im Bundestag sitze seit wenigen Monaten eine Partei, für die Hass, Ausgrenzung und der bewusste Bruch des respektvollen Miteinanders geradezu der Markenkern sei. Eine gefährliche Verrohung der politischen Sprache sei heute - wie auch in den 1990er Jahren vor den Ausschreitungen von Hoyerswerda, Rostock, Mölln und Solingen - zu beobachten.

Das Auswärtige Amt gab den Redetext der nicht gehaltenen Rede von Minister Maas jedoch zur Veröffentlichung frei. Demnach rief er zu mehr Zivilcourage im Kampf gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit auf. Maas betonte, wie wichtig es sei, an solche Taten wie in Solingen zu erinnern. "Wenn Erinnerung heute von manchen als 'Schuldkult' diffamiert und Denkmäler als 'Mahnmale der Schande' verhöhnt werden, müssen wir dem gemeinsam entgegentreten", sagte Maas mit Blick auch auf umstrittene Äußerungen etwa von AfD-Politikern.

Ähnlich hatte sich am Mittag Bundeskanzlerin Merkel bei einer Gedenkveranstaltung des Landes Nordrhein-Westfalens in Düsseldorf geäußert. Gewalztaten wie in Solingen seien eine Schande für Deutschland und kein Einzelfall, sagte Merkel in Düsseldorf. Sie verwies auf andere Anschläge wie Rostock-Lichtenhagen und Mölln. "Die Liste ist erschreckend lang". Der Rechtsextremismus gehöre nicht der Vergangenheit an, betonte die CDU-Politikerin. So habe die NSU-Terrorgruppe über Jahre wirken können.

Merkel bat in diesem Zusammenhang um Verzeihung für Versäumnisse der Sicherheitsbehörden. Der Staat trage eine besondere Verantwortung, dass solche Verbrechen aufgeklärt würden und sich nicht wiederholten. Die Kanzlerin nannte Mevlüde Genc, die Mutter, Großmutter und Tante der Opfer, ein Vorbild. Sie habe auf eine unmenschliche Tat mit menschlicher Größe reagiert. "Dafür bewundern wir Sie und dafür danken wir Ihnen."

"Wer mit Worten Gewalt sät..."

In der aktuellen Debatte forderte Merkel andere Politiker auf, sich schützend vor Menschen zu stellen, die Ziel von Antisemitmus und Fremdenfeindlichkeit seien. Die Kanzlerin kritisierte in diesem Zusammenhang die Debatte zur Asylpolitik. Es würden Grenzen der Meinungsfreiheit ausgelotet und ein Spiel mit dem Feuer betrieben. "Wer mit Worten Gewalt sät, nimmt diese auch billigend in Kauf."

Die türkischstämmige Familie Genc rief zur Versöhnung auf. "Lasst uns zum Guten nach vorne schauen", sagte Mevlüde Genc. Mit Blick auf ihre Biographie meinte die 75-Jährige, sie sei Teil beider Staaten, nicht nur eines Landes. Sie trage keine Rache, keinen Hass gegen andere Menschen in sich.

Mevluede Genç verlor am 29. Mai 1993 zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte. (imago/epd)

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte, der rechtsextreme Anschlag auf das Wohnhaus der Familie Genc sei nicht der erste und werde nicht der letzte gewesen sein. Er bot Deutschland "jede Art der Unterstützung" der Türkei an, um gegen Rassismus vorzugehen, aber auch um bei der Integration der Migranten zu helfen.

Zuvor hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet in seiner Ansprache vor Hass und Fremdenfeindlichkeit gewarnt. Die Lehren aus dem Anschlag hätten nichts an Aktualität verloren, sagte der CDU-Politiker. Laschet mahnt mehr Integration an. Es sei wichtig, "dass wir ein gemeinsames Signal aussenden für Verständigung und Miteinander."

Schüler demonstrieren in Solingen

Hunderte Schüler demonstrierten in der rheinischen Stadt gegen Rassismus. In einem Sternmarsch durch die Innenstadt warnten die Jugendlichen vor Fremdenhass. Auf Plakaten war zu lesen: "Wir lieben Vielfalt" oder "Nazis raus". In der Nacht des 29. Mai 1993 waren fünf Frauen und Mädchen der türkischstämmigen Familie Genc getötet worden. Der Anschlag gilt als eines der schwersten rechtsextremistischen Verbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik.

Solinger Schülerinnen und Schüler demonstrierten zum Gedenken an den Brandanschlag von 1993 im Rahme (imago/xcdnx)

Solinger Journalist: "Rückkehr eines Traumas"

Einer, der damals alles hautnah miterlebte, sieht das Gedenken mit gemischten Gefühlen: Der ehemalige Journalist des "Solinger Tageblatt", Wolfgang Schreiber, sagte im Deutschlandfunk, mit dem Ausmaß der Gedenkveranstaltung kehre ein Trauma der Solinger aus der Zeit nach dem Anschlag zurück. Die Stadt sei damals zu einer Art Bühne der teils sensationsheischenden Berichterstattung geworden und man habe sie zu Unrecht als "braunes Nest" abgestempelt. Später seien die Solinger mit der Frage, wie als Stadtgemeinschaft wieder zusammen finden sollten, allein gelassen worden, sagte Schreiber, der heute SPD-Fraktionsgeschäftsführer im Rat der Stadt Solingen ist.