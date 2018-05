Am 25. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen mit fünf Toten haben Vertreter der Bundesregierung zum Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit aufgerufen. Vor den heutigen Gedenkveranstaltungen fanden Innenminister Seehofer und Außenminister Maas deutliche Worte.

Seehofer sagte in Berlin, Fremdenfeindlichkeit habe zu dem abscheulichen Verbrechen geführt - dies müsse man sich immer wieder vor Augen halten. Er forderte dazu auf, zusammenzustehen gegen jegliche Form des Extremismus, gegen Hass und Intoleranz und für das friedliche und vielfältige Zusammenleben in der Gesellschaft.

Maas sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es sei beschämend, dass auch heute noch viele, die selbst oder deren Eltern und Großeltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen seien, Diskriminierungen im Alltag erführen. Türkische Zuwanderer seien in Deutschland nicht nur willkommen, sondern ein Teil des Landes.

Gedenkveranstaltungen in Solingen und Düsseldorf

Maas und sein türkischer Kollege Cavusoglu wollen am Mittag auf Gedenkveranstaltungen in Solingen sprechen. Zuvor wird in Düsseldorf bei der Gedenkfeier des Landes Nordrhein-Westfalen unter anderem Bundeskanzlerin Merkel an den Anschlag erinnern, bei dem Rechtsradikale fünf türkische Mädchen und Frauen getötet hatten.

Mevluede Genç verlor am 29. Mai 1993 zwei Töchter, zwei Enkelinnen und eine Nichte. (imago/epd)

Türkei fordert mehr Maßnahmen gegen Fremdenhass

Das türkische Außenministerium hatte gestern eine zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Deutschland beklagt. In einer Erklärung heißt es, man fordere effektive Maßnahmen gegen Rassismus, Diskriminierung und Islamfeindlichkeit. Zudem sollten Politiker und Medien eine zurückhaltende Wortwahl benutzen.

Solinger Journalist: "Rückkehr eines Traumas"

Einer, der damals alles hautnah miterlebte, sieht das Gedenken mit gemischten Gefühlen: Der ehemalige Journalist des "Solinger Tageblatt", Wolfgang Schreiber, sagte im Deutschlandfunk, mit dem Ausmaß der Gedenkveranstaltung kehre ein Trauma der Solinger aus der Zeit nach dem Anschlag zurück. Die Stadt sei damals zu einer Art Bühne der teils sensationsheischenden Berichterstattung geworden und man habe sie zu Unrecht als "braunes Nest" abgestempelt. Später seien die Solinger mit der Frage, wie als Stadtgemeinschaft wieder zusammen finden sollten, allein gelassen worden, sagte Schreiber, der heute SPD-Fraktionsgeschäftsführer im Rat der Stadt Solingen ist.