Zum 25. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen mit fünf Toten hat Bundesaußenminister Maas zum Kampf gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit aufgerufen.

Es sei beschämend, dass auch heute noch viele, die selbst oder deren Eltern und Großeltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen seien, Diskriminierungen im Alltag erführen, sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Türkische Zuwanderer seien in Deutschland nicht nur willkommen, sondern ein Teil unseres Landes.



Das türkische Außenministerium hatte zuvor eine zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Deutschland beklagt. In einer Erklärung heißt es, man fordere effektive Maßnahmen gegen Rassismus, Diskriminierung und Islamfeindlichkeit. Zudem sollten Politiker und Medien eine zurückhaltende Wortwahl benutzen.



Bei den offiziellen Gedenkveranstaltungen in Solingen wollen Maas und sein türkischer Kollege Cavusoglu als Redner auftreten. Zuvor wird in Düsseldorf bei der Gedenkfeier des Landes Nordrhein-Westfalen unter anderem Bundeskanzlerin Merkel an den Anschlag erinnern, bei dem fünf türkische Mädchen und Frauen gestorben waren.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.