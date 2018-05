25 Jahre nach dem Brandanschlag in Solingen haben Politiker und Hinterbliebene an die Opfer erinnert.

Bundeskanzlerin Merkel rief in Düsseldorf dazu auf, sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu stellen. Der Anschlag in Solingen sei eine Schande für Deutschland. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet erklärte, die Lehren aus dem Anschlag hätten nichts an Aktualität verloren. Auch der türkische Außenminister Cavusoglu mahnte, Politik und Medien hätten hier eine große Verantwortung. Die Mutter, Großmutter und Tante der Opfer, Mevlüde Genc, rief erneut zur Versöhnung auf.



An dem Mahnmal in Solingen legten Bundesaußenminister Maas und sein türkischer Kollege Cavusoglu einen Kranz nieder. Am 29. Mai 1993 hatten Rechtsradikale das Haus der Familie Genc in Solingen angezündet. Fünf Mädchen und Frauen starben.

