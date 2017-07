Lichtenberg hielt begeisternde Vorlesungen, erforschte die Elektrizität, führte eine erste Vermessung des Königreichs Hannover durch, animierte seinen Kollegen Ernst Chladni dazu, die bahnbrechende Theorie zum kosmischen Ursprung der Meteoriten zu veröffentlichen - und enttäuschte Johann Wolfgang von Goethe, der sich von Lichtenberg Unterstützung für seine Farbenlehre erhofft hatte.

Berühmt sind die "Sudelbücher", in die der Physiker viele Gedanken notiert hat - heute ist Lichtenberg vor allem wegen dieser Aphorismen bekannt. Zu seinen Studenten gehörte auch ein junger Mann aus Braunschweig. Am 28. Oktober 1796 notierte Lichtenberg in seinem Kalender: "Herr Gauß bringt mich um meinen Kaffee, indem er von drei bis um fünf sitzt".

Den Aufstieg von Carl Friedrich Gauß zu einem der größten Gelehrten überhaupt hat Georg Christoph Lichtenberg nicht mehr erlebt. 1799 ist er im Alter von 56 Jahren gestorben. In Göttingen erinnert ein Denkmal auf dem Marktplatz an ihn. Wie die Statue in Lebensgröße zeigt, war Lichtenberg ein kleiner großer Physiker.