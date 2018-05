Eintracht Frankfurt hat das DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München 3:1 gewonnen. Es ist der fünfte Pokal-Titel für die Eintracht.

Die Tore für Frankfurt im Berliner Olympiastadion schossen zwei Mal Rebic sowie Gacinovic. Für München traf Lewandowski zum zwischenzeitlichen Ausgleich.



Erstmals in einem DFB-Pokalfinale kam der Videobeweis zum Einsatz, und das gleich zweifach. Rebics zweiter Treffer in der 82. Minute zum 2:1 wurde ihm erst zuerkannt, nachdem Schiedsrichter Felix Zwayer das technische Hilfsmittel zurate gezogen hatte. Auch in der Nachspielzeit musste Zwayer, der in seiner Heimatstadt die Leitung hatte, erneut am Spielfeldrand eine strittige Szene begutachten. Die Bayern wollten ein elfmeterwürdiges Foul an Javi Martinez im Strafraum gesehen haben, doch Zwayer entschied nach Ansicht der Fernsehbilder auf Eckball statt auf Strafstoß. Kurz vor Schluss machte dann Mijat Gacinovic in Minute 96 alles klar für Frankfurt.

20.05.2018