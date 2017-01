30 Jahre Erasmus Bildungsministerin lobt Studenten-Austauschprogramm

Eine Studentin liest ein Buch über Erfahrungen mit dem Erasmus-Programm (Jens Kalaene/dpa)

Bundesbildungsministerin Wanka hat das europäische Erasmus-Austauschprogramm für Studenten und Auszubildende als Erfolgsgeschichte gewürdigt.

Wenn Europa Dinge vorzuweisen habe, die funktionierten, dann sei Erasmus eines davon, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf das 30-jährige Bestehen des EU-Projekts. Es sei beeindruckend, was kürzere oder längere Auslandsaufenthalte bei jungen Menschen bewirken könnten, führte Wanka aus. Bis 2020 will die EU mehr als vier Millionen Menschen fördern. Dafür ist ein Budget von fast 15 Milliarden Euro vorgesehen.



Das 30-jährige Erasmus-Jubiläum wird heute mit einem Festakt in Berlin begangen. Neben Wanka werden dazu auch Bundesfamilienministerin Schwesig und EU-Bildungskommissar Navracsics erwartet.