31 Tote in Kabul

Nach dem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist die Zahl der Toten auf 31 gestiegen.

57 Personen wurden verletzt, als ein Sprengsatz von dem Attentäter an einer Ausgabestelle für Personaldokumente gezündet wurde. In dem Gebäude können Bürger Ausweise beantragen, die sie für die Teilnahme an den Parlaments- und Provinzwahlen im Oktober benötigen. Die radikal-islamischen Taliban erklärten, sie stünden nicht hinter dem Anschlag.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.