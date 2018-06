385. Geburtstag eines vergessenen Astronomen Montanari, Mondkarte und Algol

Vor 385 Jahren kam in Modena Geminiano Montanari zur Welt. Er wurde ein exzellenter Astronom und Optiker. In einer Zeit, in der die Natur noch eher mystisch wahrgenommen wurde, kämpfte er für einen konsequent experimentellen Ansatz der Forschung.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek