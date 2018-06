Beim Forum für Journalismuskritik im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunks bewertete Intendant Raue den neuen Telemedienvertrag grundsätzlich als positiv.

Er habe die Einigung als Auftrag zur Weiterentwicklung gesehen, sagte Raue. Die zurückliegende Auseinandersetzung zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern und den Zeitungsverlegern habe etwas Selbstmörderisches gehabt, denn es habe die Gefahr bestanden, das Vertrauen in alle Leitmedien zu zerstören. Die zentrale Währung aller Medien sei Vertrauen. Die rheinland-pfälzische Medienstaatsekretärin Raab ergänzte, eine gute Grundversorgung sei auch crossmedial nötig und die öffentlich-rechtlichen Medien müssten sich weiterentwickeln dürfen. Kritik kam von Vizepräsidenten des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger, Lehari. Er führte aus, grundsätzlich müssten Onlinemedien weg von der - so wörtlich - Unkultur des Kostenlosen. Für gute Inhalte müssten die Nutzer zahlen. Diese Wende habe die Musikbranche bereits geschafft.



Das Kölner Forum für Journalismuskritik findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Der Deutschlandfunk und die "Initiative Nachrichtenaufklärung" nehmen unter anderem Wirtschafts- und Onlinejournalismus sowie den Kompromiss zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern und Verlegern in den Blick.

