Was tut sich aktuell im Netz? Wie entwickelt sich der Onlinejournalismus? Diesen Fragen gehen Medienmacher und Experten auf dem 4. Forum für Journalismuskritik im Deutschlandfunk in Köln nach.

"Meinungsmacht und Meinungsmarkt", so lautet in diesem Jahr der Oberbegriff für das "Kölner Forum für Journalismuskritik". Die Veranstaltung wird im Livestream übertragen. Deutschlandfunk und "Initiative Nachrichtenaufklärung" nehmen unter anderem den Wirtschaftsjournalismus, den Onlinejournalismus und den Kompromiss zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern und Verlegern in den Blick.

Online ist nicht oberflächlich

Online-Journalismus wird in Deutschland immer noch unterschätzt, meint Maria Exner von Zeit Online. In der ersten Debatte des Forums zur Frage "Was tut sich im Netz?" sagte sie, bei Kollegen in den klassischen Medien sei immer noch das Zerrbild vorherrschend, dass Online oberflächlicher sei oder nur auf die Schnelle anderswo abgeschrieben werde. "Da sind wir noch in der Aufklärung", betonte Exner. Auch bei Zeit und Zeit Online sei das ein Prozess gewesen. Inzwischen wüssten aber alle Kollegen, dass Online auch einen eigenen, tiefgründigen Zugang zu Themen haben könne.



Charlotte Maihoff von RTL aktuell verwies in diesem Zusammenhang auf strukturelle Gründe: "Es geht natürlich auch ums Geld. Im Fernsehen sind die Unterschiede immens. Noch ist es so, dass man mit den klassischen Medien deutlich mehr Geld verdient als online." Ein weiteres Problem sei, dass Onlinejournalisten und ihre klassisch arbeitenden Kollegen oft in den Medienhäusern organisatorisch getrennt voneinander arbeiteten.

Journalistischer und politischer Anspruch

Steffi Dobmeier, Online-Chefin der Funke-Mediengruppe unterstrich: "Der journalistische Anspruch ist Online und im Print derselbe." Aber da die Ausspielwege andere seien, sei auch die tägliche Arbeit eine ganz andere.

Markus Beckedahl, Gründer von netzpolitik.org, appellierte an Journalisten, auch zu ihren inhaltlichen Ansprüchen zu stehen und Haltung zu zeigen. Das Prinzip seiner Plattform sei, immer aus der Perspektive von Grundrechten zu berichten. Er gehe davon aus, dass jeder politische Journalist auch einen politischen Anspruch habe. "Wir bei netzpolitik.org sind Journalisten, haben eine Haltung und gehen damit ganz transparent um."



Veranstalter des 4. Kölner Forums für Journalismuskritik sind der Deutschlandfunk und die Initiative Nachrichtenaufklärung mit Sitz an der Hochschule für Kommunikation und Medien in Köln.

Im Gespräch mit Jörg-Christian Schillmöller hat Nachrichtenchef Marco Bertolaso das Programm erläutert.

Programmübersicht:

Programmübersicht 4. Kölner Forum für Journalismuskritik als PDF-Datei

10:00 Uhr Begrüßung - Marco Bertolaso, Deutschlandfunk, Hektor Haarkötter, Initiative Nachrichtenaufklärung

10:15 Uhr bis 11:15 Uhr

Was tut sich im Netz? – Onlinejournalismus 2018

Markus Beckedahl, netzpolitik.org

Steffi Dobmeier, Funke-Mediengruppe

Maria Exner, Zeit-Online

Charlotte Maihoff, RTL-Aktuell



Moderation: Bettina Schmieding, Deutschlandfunk

11:30 Uhr bis 12:45 Uhr

Über Gebühr gut? – Die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Angebote



Leonhard Dobusch, Universität Innsbruck/ZDF-Fernsehrat

Valdo Lehari jr., Verleger Reutlinger General-Anzeiger, Vizepräsident BDZV

Heike Raab, Staatssekretärin für Medien und Digitales, Rheinland-Pfalz

Stefan Raue, Intendant Deutschlandradio



Moderation: Daniel Bouhs, Freier Medienjournalist

13:00 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:15 Uhr

Mehr als Dax und Bilanzen? – Wirtschaftsjournalismus in Deutschland



Jörg Hofmann, erster Vorsitzender der IG Metall

Christian Maertin, Head of Corporate Communications Bayer AG

Ulrich Reitz, Ressortleiter Wirtschaft n-tv

Günter Wallraff, Recherchejournalist und Autor





Moderation: Sina Fröhndrich, Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion

15:15 bis 15:30 Uhr Kaffeepause

15:35 bis 15:50 Uhr - @mediasres im Dialog

Deutschlandfunk-Live-Sendung mit Hörerbeteiligung aus dem Kammermusiksaal



16:00 Uhr bis 16:15 Uhr

Über Lügen und Grauzonen – Aufklärungsarbeit zu "Fake news" in den Schulen

Juliane von Reppert-Bismarck und Wilfried Rütten präsentieren das internationale Projekt "lie detectors" https://lie-detectors.org/

16:15 bis 17:00 Verleihung des Günter-Wallraff-Preises für Medienkritik

Moderation: Marlene Nunnendorf, Initiative Nachrichtenaufklärung

Laudatio: Birgit Wentzien, Deutschlandfunk, und Günter Wallraff, Journalist und Namensgeber

Musikalische Umrahmung: Jazz-Quartett Cable Salad

Über den Tag verteilt: Kurzvideos – Die Pressefreiheit der anderen – Dlf-Korrespondenten sprechen über die Lage des Journalismus in ihren Berichtsgebieten

