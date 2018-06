Was machen die öffentlich-rechtliche Medien mit den Gebühren? Was dürfen, können oder müssen sie in der digitalen Welt anbieten? Vertreter der Sender, der Zeitungsverlage und der Medienpolitik diskutierten auf dem 4. Kölner Forum für Journalismuskritik im Deutschlandfunk.

Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue unterstrich in der Debatte, die zentrale Währung aller Medien sei das Vertrauen. Die zurückliegende Auseinandersetzung zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern und den Zeitungsverlegern habe deshalb "etwas Selbstmörderisches" gehabt, denn es habe die Gefahr bestanden, das Vertrauen in alle Leitmedien zu zerstören. Die Einigung auf den neuen Telemedienauftrag über die digitalen Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender begrüßte Raue: "Ich habe diese Einigung als Auftrag zur Weiterentwicklung gesehen", betonte der Intendant.

Grundversorgung auch crossmedial

Auch die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab erklärte, die öffentlich-rechtlichen Medien müssten sich weiterentwickeln dürfen: "Die Öffentlich-Rechtlichen müssen genauso an der digitalen Welt teilnehmen können wie alle Medien." Eine gute Grundversorgung sei auch crossmedial nötig, denn: "Auch junge Leute gucken die Tagesschau, aber vielleicht nicht im Fernsehen, sondern irgendwo anders."

Raab plädierte zudem dafür, den Sendern künftig mehr Freiheit zu geben, um sich in eigener Verantwortung weiterzuentwickeln. Das nächste Projekt sei deshalb, den Programmauftrag stärker zu abstrahieren. Entscheidend sei zudem, dass der Staat sich aus den Entscheidungen der Sender heraushalte. "Die Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist gerade in diesen Zeiten sehr wichtig", erklärte die SPD-Politikerin.

"Presseähnlichkeit" - ein Anachronismus?

Der Verleger Valdo Lehari, Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger, warnte dagegen vor einem "gebührenfinanzierten Verdrängungswettbewerb". Den Telemedienauftrag wertete er als einen richtigen Schritt nach vorne und einen "guten Kompromiss". Grundsätzlich müssten Onlinemedien weg von der "Unkultur des Kostenlosen". Für gute Inhalte müssten die Nutzer zahlen. Diese Wende habe die Musikbranche bereits geschafft. Lehari warf den öffentlich-rechtlichen Sendern zudem vor, untereinander viel zu wenig zu kooperieren. Wenn etwa das ZDF Übertragungsrechte für eine Sportveranstaltung habe, weise die ARD-Tagesschau nicht einmal darauf hin, erklärte der Verleger.

Der Ökonom Leonhard Dobusch kritisierte den Telemedienauftrag. Sein Eindruck sei, dass sich die Verleger über Gebühr durchgesetzt hätten. Das Hauptproblem sei die weiter bestehende Vorgabe für die öffentlich-rechtlichen Medien, keine "presseähnlichen" Angebote im Netz zu machen. "Der Begriff der Presseähnlichkeit ist schon ein Anachronismus", erklärte Dobusch, Professor an der Universität Salzburg und Mitglied des ZDF-Fernsehrats. Diese Einschränkung laufe auf eine "Zwangsverschlechterung" der öffentlich-rechtlichen Angebote hinaus.

Forum für Journalismuskritik

"Meinungsmacht und Meinungsmarkt", so lautet in diesem Jahr der Oberbegriff für das "Kölner Forum für Journalismuskritik". Die Veranstaltung wird im Livestream übertragen. Deutschlandfunk und "Initiative Nachrichtenaufklärung" nehmen unter anderem den Wirtschaftsjournalismus, den Onlinejournalismus und den Kompromiss zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern und Verlegern in den Blick.

Veranstalter des 4. Kölner Forums für Journalismuskritik sind der Deutschlandfunk und die Initiative Nachrichtenaufklärung mit Sitz an der Hochschule für Kommunikation und Medien in Köln.

Im Gespräch mit Jörg-Christian Schillmöller hat Nachrichtenchef Marco Bertolaso das Programm erläutert.

Programmübersicht:

Programmübersicht 4. Kölner Forum für Journalismuskritik als PDF-Datei

10:00 Uhr Begrüßung - Marco Bertolaso, Deutschlandfunk, Hektor Haarkötter, Initiative Nachrichtenaufklärung

10:15 Uhr bis 11:15 Uhr

Was tut sich im Netz? – Onlinejournalismus 2018

Markus Beckedahl, netzpolitik.org

Steffi Dobmeier, Funke-Mediengruppe

Maria Exner, Zeit-Online

Charlotte Maihoff, RTL-Aktuell



Moderation: Bettina Schmieding, Deutschlandfunk

11:30 Uhr bis 12:45 Uhr

Über Gebühr gut? – Die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Angebote



Leonhard Dobusch, Universität Innsbruck/ZDF-Fernsehrat

Valdo Lehari jr., Verleger Reutlinger General-Anzeiger, Vizepräsident BDZV

Heike Raab, Staatssekretärin für Medien und Digitales, Rheinland-Pfalz

Stefan Raue, Intendant Deutschlandradio



Moderation: Daniel Bouhs, Freier Medienjournalist

13:00 Uhr Mittagspause

14:00 Uhr bis 15:15 Uhr

Mehr als Dax und Bilanzen? – Wirtschaftsjournalismus in Deutschland



Jörg Hofmann, erster Vorsitzender der IG Metall

Christian Maertin, Head of Corporate Communications Bayer AG

Ulrich Reitz, Ressortleiter Wirtschaft n-tv

Günter Wallraff, Recherchejournalist und Autor





Moderation: Sina Fröhndrich, Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion

15:15 bis 15:30 Uhr Kaffeepause

15:35 bis 15:50 Uhr - @mediasres im Dialog

Deutschlandfunk-Live-Sendung mit Hörerbeteiligung aus dem Kammermusiksaal



16:00 Uhr bis 16:15 Uhr

Über Lügen und Grauzonen – Aufklärungsarbeit zu "Fake news" in den Schulen

Juliane von Reppert-Bismarck und Wilfried Rütten präsentieren das internationale Projekt "lie detectors" https://lie-detectors.org/

16:15 bis 17:00 Verleihung des Günter-Wallraff-Preises für Medienkritik

Moderation: Marlene Nunnendorf, Initiative Nachrichtenaufklärung

Laudatio: Birgit Wentzien, Deutschlandfunk, und Günter Wallraff, Journalist und Namensgeber

Musikalische Umrahmung: Jazz-Quartett Cable Salad

Über den Tag verteilt: Kurzvideos – Die Pressefreiheit der anderen – Dlf-Korrespondenten sprechen über die Lage des Journalismus in ihren Berichtsgebieten

Infos und Livestream: deutschlandfunk.de/journalismuskritik - #kfj18

Übertragung auf "Dokumente und Debatten" im Digitalradio und hier im Netz.