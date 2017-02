4. Raderbergkonzert 2016/17 Lieder von Schubert, Brahms und Wolf

"Wer fährt da so rasch durch Regen und Wind?" Diese Verballhornung einer der berühmtesten Gedichtzeilen der Literaturgeschichte geht auf den Redakteur eines Motormagazins in den 50er-Jahren zurück. Als Bezeichnung für den Prototyp eines Automodells, das inkognito auf der Straße fährt, wurde der "Erlkönig" damals neu geboren. Ein Prototyp ist er freilich auch in der Originalgestalt: Franz Schuberts Opus 1.

Am Mikrofon: Johannes Jansen