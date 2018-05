"4 Tage im Juli" "Die Stadt als Großperformance"

Gernot Grünewalds neues Projekt am Deutschen Theater Berlin basiert auf Vor-Ort-Recherchen beim G20-Gipfel in Hamburg und stellt Fragen zum Zustand unserer Demokratie. Er verstehe den Gipfel in seiner Gesamtheit „als Zukunftsproduktionsstätte globaler Art“, sagte der Regisseur im Dlf.

Gernot Grünewald im Corsogespräch mit Bernd Lechler

