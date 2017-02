544. Geburtstag des großen Astronomen Copernicus jetzt auch am Himmel

Heute vor 544 Jahren kam in Thorn Nicolaus Copernicus zur Welt. Er postulierte, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems stünde – und führte so zum bedeutendsten Umsturz in der Geschichte der Astronomie.

Von Dirk Lorenzen