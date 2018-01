Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron haben anlässlich des 55. Jahrestags des Elysée-Vertrags eine Vertiefung der bilateralen Beziehungen angekündigt.

Der 1963 unterzeichnete Vertrag sei ein Meilenstein in der Geschichte der deutsch-französischen Freundschaft, heißt es in einer in Berlin veröffentlichten gemeinsamen Erklärung Merkels und Macrons. Zur weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit solle in diesem Jahr ein neuer Elysée-Vertrag beschlossen werden. Man wolle unter anderem die wirtschaftliche Integration beider Länder vorantreiben und den zivilgesellschaftlichen Austausch vertiefen.



Merkel und Macron waren am Freitag in Paris zusammengekommen. Morgen wird der Jahrestag mit gemeinsamen Sitzungen des Bundestags und der französischen Nationalversammlung in Berlin und Paris gefeiert.



