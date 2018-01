Der Präsident der französischen Nationalversammlung, de Rugy, hat im Deutschen Bundestag auf die Notwendigkeit einer starken deutsch-französischen Partnerschaft hingewiesen.

Zum 55. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags erinnerte er daran, dass es den Ländern dadurch gelungen sei, Nationalismus und Konformismus zu überwinden. Gleichzeitig wies er auf aktuelle Bedrohungen durch ein Erstarken des Populismus in Europa hin. De Rugy nimmt zur Stunde mit Abgeordneten der französischen Nationalversammlung an einer Plenarsitzung in Berlin teil. Im Gegenzug fliegen am Nachmittag Abgeordnete des Bundestags nach Paris. In beiden Parlamenten soll heute eine gemeinsame Resolution für eine Erneuerung der deutsch-französischen Freundschaft beschlossen werden.



Bundestagspräsident Schäuble betonte, dass diese wechselseitigen Besuche nicht selbstverständlich seien. Sie seien Ausdruck der ganz besonderen Beziehung zwischen den beiden Ländern. - Der Élysée-Vertrag war am 22. Januar 1963 vom damaligen Bundeskanzler Adenauer und dem französischen Präsidenten de Gaulle unterzeichnet worden. Er gilt als Meilenstein in der Aussöhnung beider Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.