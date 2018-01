Der Bundestag und die französische Nationalversammlung haben die Freundschaft beider Länder gewürdigt.

Anlass ist der 55. Jahrestag des Elysée-Vertrages, den der damalige Bundeskanzler Adenauer und Frankreichs Staatspräsident de Gaulle am 22. Januar 1963 unterzeichneten.



Heute nahmen französische Abgeordnete an einer Sondersitzung des Bundestages teil, danach fliegen deutsche Abgeordnete nach Paris. Bundestagspräsident Schäuble sagte, der Elysée-Vertrag habe die deutsch-französischen Beziehungen "glücklich verändert". Der Präsident der Nationalversammlung, de Rugy, hielt seine Rede im Bundestag auf Deutsch und warnte vor Populismus in Europa.



Beide Parlamente wollen eine Resolution verabschieden, um die deutsch-französische Freundschaft zu erneuern und zu stärken. Die AfD beteiligt sich als einzige Bundestags-Fraktion nicht daran und macht geltend, nicht in die Vorbereitungen einbezogen worden zu sein. Außerdem laufe die Resolution auf eine weitere Aushöhlung der nationalen Souveränität Deutschlands hinaus.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.