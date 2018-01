55 Jahre Élysée-Vertrag. Dazu Schwarz-Weiß-Bilder. Zwei alte Männer, die sich umarmen. Im digitalen Zeitalter mag so was keinen mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Könnte man meinen.



55 Jahre Élysée-Vertrag. Zwei alte Männer, die sich umarmen. Die Zeitung "Le Monde" erinnerte in dieser Woche daran, das Charles de Gaulle und Konrad Adenauer 1963 vollbracht haben, was die europäische Einigung bis dahin noch nicht vermocht hatte. Die Umarmung des französischen Staatspräsidenten und des deutschen Bundeskanzlers löste einen Versöhnungsschub aus, der seinesgleichen sucht. An nicht weniger als das erinnern die schwarz-weiß Bilder.

Ohne den Vertrag wären wir nicht, wo wir sind

Wer nimmt noch wahr, dass sich die Minister beider Länder regelmäßig treffen, wie es der Vertrag seit 1963 vorgibt? Wie viele Kameras und Mikrofone sind noch aufgebaut, wenn die Delegationen sich abwechselnd in Paris und Berlin treffen, für die jeweiligen Standpunkte werben, Kompromisse finden, natürlich manches mal auch verärgert sind über die nationalen Eigenheiten und die Egoismen des anderen? Die deutsch-französische Aussöhnung nach den blutigen Kriegen ist vollbracht, ohne den Vertrag wären wir nicht, wo wir sind.



Nun ist das gute Stück schon lange angestaubt. Und schon lange wird über Nachbesserung, Neufassung, Renovierung nachgedacht. Diesmal dürfte es ernst werden. Es sind neue Generationen am Werk. Zumal in Frankreich: Dort sitzen viele Minister mit ausgezeichneten Deutsch- und Deutschland-Kenntnissen im Kabinett und an der Spitze des Landes steht mit Emmanuel Macron ein Mann, der Europa voranbringen will.



Sein Elan hat die geschäftsführende Kanzlerin auf Platz zwei verwiesen. Angela Merkel, deren Europavision kaum sicht- und hörbar ist, versucht Schritt zu halten. Die Meisterin der Taktik könnte ins Spiel finden, sobald es an die Details geht. Allerdings mit Macron und dessen Nähe zur deutschen Sozialdemokratie ticken die Uhren anders als bislang. Die europäischen Mehrheiten definieren sich anders als die nationalen. Das macht den potenziellen Koalitionspartner, die SPD, stärker als es Merkel lieb sein kann.



Als Adenauer und de Gaulle 1963 die trockenen Verabredungen zum bilateralen Austausch unterzeichneten, da war nicht abzusehen, dass selbst schwierigste Phasen durch den engen Austausch auf allen Ebenen gemeistert werden würden. Vor fünf Jahren etwa, als der Élysée-Vertrag 50 Jahre alt wurde, da waren die Beziehungen noch auf einem besorgniserregenden Tiefpunkt angelangt: Einzelne sozialistische Kabinettsmitglieder pflegten einen offenen, antideutschen Diskurs. Keiner hatte Verständnis für den finanz- und wirtschaftspolitischen Kurs des anderen, der diplomatische Faden war dünn wie nie.

Merkel und Macron haben es in der Hand

Ganz anders heute: Die gemeinsamen Arbeiten an der Weiterentwicklung der Euro-Zone, der europäischen Verteidigungsunion, der Asylpolitik laufen auf Hochtouren. Mutet es heute vielleicht noch utopisch an, dass auch gemeinsame Steuergesetzgebung auf dem Zettel steht, so könnte das ebenso enden wie 1963 die Utopie der Aussöhnung, nämlich in praktischer Umsetzung, die Europa einen kräftigen Schritt voranbringt.



Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, auch in diesem Fall. Natürlich schimpfen in den Grenzregionen manche Mittelständler über bürokratische Hürden, mit denen Frankreich seine Märkte schützt. Und mancher Unternehmer im Saarland oder in Baden-Württemberg hat sich in dieser Woche vielleicht gewünscht, dass Merkel, als sie in Davos vor "Marktabschottung" warnte, nicht nur Trump, sondern auch Macron im Sinn hatte.



Aber auch zur Lösung solcher Probleme ist es gut, dass die Freundschaft vertraglich besiegelt und zur Weiterentwicklung empfohlen wurde.



Der Quantensprung Europas steht auf einem soliden deutsch-französischen Fundament. Wenn Macron und Merkel jetzt alles richtig machen, werden die angestaubten Bilder auch dieser beiden in 55 Jahren hervor geholt und man wird sagen: Europa hat mithilfe Frankreichs und Deutschlands aus der schwersten Krise der Nachkriegszeit herausgefunden.

Ursula Welter (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Ursula Welter, Jahrgang 1962, geboren in Kierspe, westliches Sauerland. Diplom-Studium für Volkswirtschaft und Politikwissenschaften an der Albertus-Magnus-Universität Köln, berufsbegleitendes Studium der Wirtschaftsethik an der Fernuniversität Hagen. Volontariat beim Deutschlandfunk, dort Redakteurin seit 1988. In den frühen neunziger Jahren DLF-Korrespondentin in Bonn, 2007-2011 Redaktionsleiterin Europa- und Außenpolitik DLF, 2011-2016 Frankreich-Korrespondentin für Deutschlandradio in Paris. Seither Abteilungsleiterin Hintergrund im Deutschlandfunk.