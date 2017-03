Anlässlich der 60-Jahr-Feier haben sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union feierlich zu einer gemeinsamen Zukunft bekannt.

Auf dem Sondergipfel in Rom unterzeichneten die 27 Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Erklärung. Sie soll das Versprechen der EU auf Frieden, Freiheit und Wohlstand erneuern und den Kurs für die nächsten zehn Jahre abstecken. In der Erklärung ist auch die Möglichkeit eines Europas der zwei Geschwindigkeiten enthalten. Das bedeutet, dass Staatengruppen Projekte verfolgen können, auch wenn nicht alle Mitgliedsländer mitmachen. Um das Konzept hatte es zuletzt Streit gegeben, letztlich unterschrieben es aber alle 27 Länder.



EU-Ratspräsident Tusk würdigte die EU bei den Feierlichkeiten als einzigartiges Bündnis freier Nationen. Die Gründer hätten den Mut des Kolumbus gehabt, eine neue Welt zu entdecken. Kommissions-Chef Juncker appellierte an die Staats- und Regierungschefs, die EU mit weniger Pessimismus zu betrachten. Wörtlich sagte er: "Wir sind ungenügend stolz auf das Erreichte." - Weil Großbritannien in Kürze seinen Austritt aus der EU erklären will, ist das Land beim Jubiläumsgipfel in Rom nicht dabei.