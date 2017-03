Auf dem EU-Sondergipfel in Rom hat Bundeskanzlerin Merkel ihr Konzept eines Europas der unterschiedlichen Geschwindigkeiten verteidigt.

Bei den 60-Jahr-Feiern sagte sie, verschiedene Geschwindigkeiten bedeuteten keinesfalls, dass es nicht um ein gemeinsames Europa gehe. Außerdem betonte Merkel, dass es Dinge gebe, die unveräußerlich seien. Dazu zählten der Binnenmarkt, wesentliche Grundfreiheiten und die zentralen Werte wie Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit.



Anlässlich der Feierlichkeiten zu "60 Jahre Römische Verträge" unterzeichneten die EU-Staats- und Regierungschefs auch eine neue Erklärung von Rom. Sie soll das Versprechen der EU auf Frieden, Freiheit und Wohlstand erneuern. Außerdem steckt sie den Kurs für die nächsten zehn Jahre ab. Da Großbritannien in der nächsten Woche seinen Austritt aus der EU beantragen will, nimmt das Land am Sondergipfel nicht teil.