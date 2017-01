60 schwer aktiv Ein Istotop als kosmische Uhr

Wenn der Kosmos zeigt, was in ihm steckt, entsteht das Isotop Eisen-60. Es bildet sich entweder in massereichen, leuchtkräftigen Sternen oder bei der Explosion einer Supernova. Weil der radioaktive Stoff auch eine exzellente Uhr ist, hat er es den Astronomen besonders angetan.

Von Dirk Lorenzen