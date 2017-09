"Der Radiopreis ist das glamouröseste, was man sich vorstellen kann. Also erstens haben wir ja in der Elbphilharmonie eingechekt - größer kann man es sich nicht vorstellen; die ganze Welt guckt auf die Elbphilharmonie. Und da wo zuletzt noch unser Freund Donald Trump gesessen hat - mal gucken, wer da heute Platz nehmen wird.

Das ist natürlich eine interessante Sache, zum einen, und zum anderen: Das ist ja die Mischung: Das sind ja die glücklichen Preisträger, die auf die Bühne kommen, die tolle Sachen gemacht habe, die inspirieren. Da geht man ja raus und denkt sich: Wow, was die wieder im letzten Jahr geschafft haben. Und dann sind es natürlich auch unsere Acts, die auftreten, die Lieder, die uns im letzten Jahr begleitet haben, die wir ja auch alle immer wieder auf der Bühne haben.

Das Radio natürlich, gehört zu unserem Leben. Und so soll es ja auch sein, dass man nicht mehr wahrnimmt, wann man eigentlich hört, sondern dass man einfach die ganze Zeit hört und dann immer informiert ist und alles genau weiß."

Die deutsche Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Sängerin Barbara Schöneberger moderiert am 07.09.2017 die Preisverleihung des Deutschen Radiopreis in der Elbphilharmonie in Hamburg.