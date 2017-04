Can Dündar, der Chefredakteur der türkischen Plattform Özgürüz über Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei:

"Leider ist Journalismus heute zu einer gefährlichen Aufgabe geworden, das gilt vor allem für Länder wie die Türkei. Dort ist es nicht einfach an Nachrichten zu gelangen oder diese weiter zu verbreiten. Aber wir kämpfen um die Pressefreiheit, weil sie mehr umfasst als das Recht auf Information. Wir müssen die Menschen in ihrem Recht auf Meinungsfreiheit unterstützen. Wir sind verpflichtet die Leute mit Informationen zu versorgen - und das ist das Gefährliche am Journalistenberuf. Aber es ist genau der richtige Zeitpunkt, um als Journalist zu arbeiten."