"Die zentrale Herausforderung gegenwärtig in der digitalen Mediengesellschaft besteht darin, dass wir einen ethischen Kompass benötigen für unser Verhalten im sozialen Netz, für unser Verhalten in der digitalen Mediengesellschaft; einen Kompass, der uns eine Orientierung gibt, was wir publizieren und was wir lieber nicht publizieren sollten.

Es wäre eben gerade vor dem Hintergrund der Herausforderungen der digitalen Mediengesellschaft überfällig, dass wir ein Gremium haben, das sich vor allen Dingen mit den Herausforderungen im Digitalen beschäftigt."

Die Medienethikerin Marlis Prinzing lehrt und forscht als Kommunikationsprofessorin an der Macromedia Hochschule in Köln und ist Herausgeberin einer Praxisbuchreihe "Journalismus-Atelier", die Anforderungen an den Journalismus in der modernen Mediengesellschaft thematisiert.